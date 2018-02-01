РИАМО - 1 фев. Испытания робота-травматолога начнутся в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого МГМУ имени Сеченова в 2018 году, сообщил журналистам в четверг ректор университета Петр Глыбочко.

В четверг в подмосковном Звенигороде открылась зимняя медицинская школа Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова «Sechenov.PRO» для участников студенческой олимпиады «Я — профессионал».

«Это первый робот, который будет проходить апробацию на базе клиники травматологии и ортопедии у нас в стране. Когда мы проведем клиническую апробацию, он будет работать на базе нашего университета, и в дальнейшем на базе других клинических центров нашей страны», - сказал Глыбочко.

Он добавил, что проверка робота-травматолога на практике начнется в этом году. Робот выполняет работу команды специалистов, которые занимаются заменой тазобедренного, коленного, локтевого суставов. Робот проводит индивидуальный подбор и измерения необходимого сустава для конкретного пациента.

Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова (Сеченовский университет) – ведущий медицинский университет России. Его история начинается в 1758 году. На протяжении всего этого времени университет был родоначальником инноваций в российской системе здравоохранения.