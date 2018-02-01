РИАМО - 1 фев. На оформление дома-музея актера Вячеслава Тихонова в подмосковном Павловском Посаде выделят 10 миллионов рублей в 2018 году, сообщил РИАМО в четверг глава городского округа Олег Соковиков.

«На 2017-2018 года выделено 25 миллионов на реконструкцию дома-музея Вячеслава Тихонова, и в этом году еще 10 миллионов на музеефикацию», - сказал Соковиков.

Ранее на пресс-конференции в РИАМО он рассказал, что открытие дома-музея запланировано на август, тогда же откроется одноименный сквер и пешеходная зона.

В Павловском Посаде с 8 по 11 февраля пройдет Второй международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова. В рамках фестиваля будут организованы два конкурса: конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства культуры РФ, министерства культуры Подмосковья и Союза кинематографистов России. Председателем жюри станет режиссер, народный артист России Владимир Фокин.