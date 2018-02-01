РИАМО - 1 фев. Госадмтехнадзор Московской области в усиленном режиме проверяет качество уборки снега после прошедшего в последние дни сильного снегопада, в ряде муниципалитетов инспекторы ведомства добились оперативного устранения нарушений, сообщила в четверг руководитель ведомства Татьяна Витушева.

Накануне в Московском регионе пошел сильный снегопад. В четверг на территории Москвы и Подмосковья ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, температура воздуха днем может повыситься до минус 7 градусов.

«В период снегопадов Госадмтехнадзор Московской области направил основные усилия на проверку качества уборки снега в муниципальных образованиях региона. Инспекторы бдительно контролируют соблюдение правил зимней уборки хозяйствующими субъектами. Обеспечение безопасного передвижения граждан по улицам и дорогам города в зимнее время - одна из приоритетных задач для инспекторов ведомства», - сказала Витушева.

Так, по ее словам, в Протвине для борьбы со снежной стихией задействована вся уборочная техника МБУ «Квар», МУП «УЖКХ» и ГБУ МО «Мосавтодор». Индивидуальные предприниматели и юридические лица очищают от снега свою территорию у магазинов и предприятий. В Серпухове и Серпуховском муниципальном районе сотрудники Госадмтехнадзора заставили очистить от снега детские площадки: ответственные организации выполнили выданные им предписания об устранении правонарушений.

«В Коломенском отделе Госдатмехнадзора за неделю добились приведения в надлежащее состояние 24 объекта и территории. По предписаниям, выданным инспекторами, очищены от снега и наледи и обработаны противогололедными реагентами 15 объектов внутридворовой инфраструктуры, четыре территории вблизи объектов торговли, три автозаправочных комплекса. Лучше всего в Коломенском городском округе убираются дороги общего пользования. Это результат системной работы инспекторов с дорожниками», - отметила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Госадмтехнадзор будет добиваться высокого качества зимней уборки территорий и объектов всего региона, подчеркнула Витушева.