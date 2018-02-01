РИАМО – 1 фев. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взяток, передает в четверг Газета.ru.

«Пресненский суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток», - говорится в сообщении.

Как ожидается, полное оглашение приговора Белых продлится около 5 часов.

24 января в ходе прений сторон, прокурор Марина Дятлова попросила для подсудимого 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей.

Белых был задержан с поличным при получении взятки в одном из ресторанов Москвы, после чего доставлен в следственный комитет для проведения с ним необходимых следственных действий. Он лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (что соответствует 24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу АО

«Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».