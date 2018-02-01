РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. До 10 февраля в столовой кадетской школы Люберец капитально отремонтируют складское помещение, закупят новое технологическое оборудование, сообщила начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«Ремонт нескольких помещений пищеблока, в частности складское, капитально отремонтируем до 10 февраля. Роспотребнадзор будет проводить приемку ремонта. Мы закупим дополнительные производственные столы, оборудуем двухсекционной дополнительной мойкой. Уже есть договоренность с фирмой, которая нам поставит необходимое технологическое оборудование на кухню», – сказала Бунтина.

Она добавила, что 31 января состоялось заседание суда, на котором было рассмотрено обращение кадетской школы о сокращениях сроков приостановки деятельности школы. Решением суда иск школы был удовлетворен, с 1 февраля она возобновила образовательный процесс без питания учащихся.

«В школе были проведены несколько генеральных уборок с последующей дезинфекцией всех помещений здания. Контрольная дезинфекция прошла 23 января, были взяты пробы, смывы, они оказались чистыми. По этим результатам суд и разрешил возобновить учебный процесс», – пояснила Бунтина.

По ее словам, в Люберцах работает три компании, обеспечивающие питание в школах, четвертой была «Территория вкуса», но после массового отравления с ней был расторгнут контракт в одностороннем порядке.

«Для обеспечения питания кадетов будет заключен контракт с другой организацией. Она до конца учебного года будет кормить детей. На следующий учебный год будет объявлен конкурс на новую компанию», – добавила Бунтина.

В январе в Подмосковье произошло несколько случаев отравления детей. Сразу после новогодних каникул учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах поступили в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Другой случай отравления детей произошел 25 января в школе-интернате №1 Электростали.