РИАМО - 1 фев. Глава Подмосковья Андрей Воробьев навестил пенсионерку Раису Бакутину в подмосковном Ногинске, которой исполнилось 95 лет, и вручил ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Владимир Владимирович поздравляет вас с юбилеем, желает вам здоровья, силы духа, несгибаемой воли, и всего самого-самого доброго. Мы очень благодарны вам за долгий трудовой стаж и самоотдачу», - сказал Воробьев.

Трудовая деятельность Раисы Яковлевны Бакутиной началась в 1941 году и завершилась в 1990 году, она является ветераном труда, тружеником тыла и вдовой участника Великой Отечественной войны.

Губернатор подарил павловопосадский платок и чайный сервиз, а также сертификат на новый холодильник.