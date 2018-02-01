РИАМО – 1 фев. Роспотребнадзор в связи с морозами в ряде регионов России усилил контроль за соблюдением температурного режима в детских садах, школах, больницах, детских домах и других социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с установившейся в ряде регионов РФ низкой температурой воздуха Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры: лечебно-профилактических, образовательных организаций, <…> а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

«Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов», - добавляется в сообщении.

При этом руководству организаций необходимо обращать особое внимание на деятельность персонала, которая предполагает выполнение работ на открытом воздухе (работники коммунального хозяйства, строители, лесозаготовители, сельскохозяйственные рабочие и другие). В частности, не следует допускать переохлаждение организма и возникновение простудных заболеваний.

«Работающих на открытой территории в холодный период года надлежит обеспечить комплектом средств индивидуальной защиты от холода, в том числе рукавицами, обувью, головными уборами. Основными условиями, определяющими продолжительность работы в холодный период года на открытой территории, являются климатический пояс, категория выполняемых работ по величине энерготрат, температура воздуха и скорость ветра, использование средств индивидуальной защиты, наличие помещений для обогрева, а также наличие регламентированных перерывов на обогрев», поясняется в материале.

Обращения и жалобы на нарушения гигиенических нормативов можно направлять в территориальные органы Роспотребнадзора. На их основании специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и примут соответствующие меры административного воздействия в случае подтверждения фактов нарушений.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.