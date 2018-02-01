РИАМО - 1 фев. Порядка 75% опрошенных жителей Москвы считают столицу удобным для жизни городом по разным причинам, при этом основной проблемой столичной жизни являются пробки и парковки, сообщается на сайте исследовательского холдинга «Ромир».

«Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос москвичей на тему оценки ими удобства жизни в столице. Выяснилось, что три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. Каждый пятый (21%) ответил, что, в чем-то жизнь в Москве комфортна, а в чем-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4% опрошенных», - говорится в сообщении.

Среди основных удобств столичной жизни респонденты отметили круглосуточную работу многих магазинов и сервисов (54%). По 51% респондентов отметили высокую развитость инфраструктуры столицы и возможности для хорошего заработка. 50% опрошенных полагают, что в Москве проводится большое количество культурных мероприятий. При этом каждый второй житель столицы просто назвал Москву красивым и современным городом.

Еще 42% жителей столицы отметили хорошо развитую сеть общественного транспорта и его надлежащее функционирование. Более трети респондентов (35%) довольны наличием развитой системы получения государственных и муниципальных услуг.

Также каждый третий опрошенный (32%) положительно оценил наличие в Москве большого количества парков, скверов и детских площадок. О программе реновации ветхого жилья упомянул каждый десятый (11%) респондент.

При этом наиболее острой проблемой столичной жизни москвичи считают проблему пробок, о которой высказался 61% жителей мегаполиса. Еще 45% опрошенных упомянули о сложностях с парковками. 26% респондентов недовольны постоянным ремонтом дорог и тротуаров. 16% москвичей причислили к проблемам города частую эвакуацию автомобилей.

Кроме того, 45% опрошенных москвичей беспокоит проблема мигрантов. 42% респондентов отметили плохую экологию, а 41% - общую дороговизну жизни в Москве. 28% респондентов среди «минусов» жизни в столице назвали высокий уровень стресса из-за высокого ритма жизни, а 26% посетовали на дорогие услуги.

Неблагоприятным климатом в столице не довольны 18% опрошенных, 17% считают негативной стороной московской жизни грубость жителей столицы. Также каждый десятый (11%) считает, что город неблагоприятен для жизни из-за высокого уровня преступности. Еще 8% москвичей видяит проблемы с общественным транспортом, 6% - проблемы по программе реновации, столько же отмечают недостаточное количество парков и скверов, 4% москвичей - недостаток детсадов.

«Несмотря не все городские проблемы, более половины жителей столицы (56%) не хотели бы никуда переезжать из Москвы. А чуть более трети москвичей гипотетически не отрицают идею смены места жительства. Например, 14% опрошенных ответили, что хотели бы сменить Москву на другой город за границей, причем 6% согласны на переезд только в другую мировую столицу», - добавляется в сообщении.

Переехать из столицы в Санкт-Петербург хотели бы 5% москвичей, и всего 1% жителей столицы готовы променять свой город на другой российский миллионник. в менее крупные российские города согласились бы переехать лишь 4% москвичей, а 6% опрошенных мечтают о жизни в деревне. Еще 8% респондентов, уставших от столичной жизни, выразили желание переехать на необитаемый остров.

В опросе приняли участие 500 москвичей в возрасте от 18 лет старше. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население столицы.