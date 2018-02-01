РИАМО – 1 фев. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от операторов связи отчеты о выполнении предписания об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает в четверг Газета.ru.

«В течение десяти рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции», - заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«МегаФон», «Вымпелком», МТС и Tele2 в августе 2017 года получили предписание ФАС выровнять цены на внутрисетевой роуминг в России до 15 декабря. Позже срок был продлен до 31 января 2018 года для «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС и до 31 мая – для Tele2.

Если операторы не уложатся в срок, антимонопольная служба потребует устранения нарушений и может рассмотреть вопрос об изъятии у операторов необоснованного дохода от роуминга.