РИАМО - 1 фев. Возможно, что количество аргентинских болельщиков, которые могут разместиться в подмосковных Бронницах, превысит число местных жителей, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«В Бронницах будет тренироваться команда Аргентины, и количество болельщиков, которых мы там ожидаем, превысит число местных жителей Бронниц. Болельщики празднуют победу со своей командой, как правило», - сказала Косарева.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказывал, что сборная команда Аргентины может выбрать в качестве тренировочной базы площадку в Бронницах.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать тренировочные базы, где расположатся девять сильнейших сборных мира.