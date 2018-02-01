РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Родители учащихся кадетской школы, которые пострадали в массовом отравлении в столовой учебного заведения, могут подать иск о возмещении вреда здоровью, сообщила начальник управления образования городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«Каждый родитель вправе подать иск в суд о возмещение ущерба здоровью. Всю информацию о том, как это можно сделать, мы разместили на сайте управления образования», – сказала Бунтина.

Она добавила, что вынужденные каникулы не нарушили ход учебной программы.

«Мы успеваем с учебным процессом. Может быть придется у весенних каникул пару дней забрать на уроки. Но летние каникулы трогать не будем. Особенно это актуально для выпускников. Но сейчас с 15:00 до 18:00 для всех школьников ежедневно организованы индивидуальные факультативы и консультации, в первую очередь для выпускников», – заключила Бунтина.