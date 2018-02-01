РИАМО - 1 фев. Строительство парка для любителей технических видов спорта на месте несанкционированной мусорной свалки в московском районе Печатники будет завершено в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового городского парка в районе Печатники (ЮВАО) – на месте бывшей несанкционированной свалки бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Как отметил мэр, ликвидация самой крупной незаконной свалки внутри МКАД фактически завершена. С берега Москвы-реки в Печатниках уже вывезено 363 тысячи кубометров различных отходов, для этого потребовалось порядка 50 тысяч рейсов большегрузов.

«Весной начнется второй этап рекультивации этой территории – строительство парка технических видов спорта и прогулочной зоны у Москвы-реки. Несколько лет назад о создании парка в этом месте не могло быть речи. Неприятный запах от Курьяновских очистных сооружений отпугнул бы людей. Но сегодня реконструкция очистных сооруже­ний практически завершена. Запах от канализации исчез почти полностью и теперь здесь можно и гулять, и заниматься спортом», – сказал Собянин.

Незаконная свалка в Печатниках недалеко от берега Москвы-реки возникла в первой половине 1990-х годов. К началу 2010-х годов свалка строительного мусора, строительных грунтов и твердых бытовых отходов занимала уже 12 гектаров. Жители неоднократно требовали ликвидировать полигон.

В 2011 году проблемой свалки в Печатниках занялись городские власти. Незаконный ввоз отходов был прекращен, территорию полигона огородили. В 2016 году мэрия приняла распоряжение о ликвидации свалки. Департаменту ЖКХ поручили вывезти отходы, провести рекультивацию и создать на месте полигона парк.

На данный момент с территории бывшей свалки в Печатниках вывезено более 360 тысяч кубометров и перемещено более 180 тысяч кубометров отходов, сформирован террикон (искусственный холм), идет завоз экологически чистого грунта. Также ведутся работы для исключения загрязнения грунтовых вод и почвы.

По окончании этих работ весной 2018 года начнется создание на месте бывшей свалки и прилегающих территориях нового городского парка. Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года. Площадь нового парка составит свыше 28 гектаров.

Расположение парка на значительном удалении от жилых кварталов позволяет отдать его в распоряжение авто- и мотогонщиков. В парке будут созданы трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса и дрифта с трибунами, пункты проката спортивного оборудования, выставочный центр, административный комплекс с медпунктом и вертолетная площадка. В парке сделают дорожки для велосипедистов и пешеходов, вдоль берега Москвы-реки – набережную с местами для отдыха. Запланирована и высадка новых деревьев.