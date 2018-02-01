РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Коммунальные службы подмосковных Люберец уберут снег с территории жилого комплекса «Малое Павлино» в деревне Марусино до 3 февраля, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства администрации городского округа.

Ранее жители ЖК «Малое Павлино» пожаловались на неочищенные парковки и дороги. Они отметили, что снег не убирали с начала зимы.

«Администрация городского округа Люберцы дала поручение ООО «Инвеставтодор» совместно с управляющей организацией провести уборку в срок до 3 февраля», – говорится в сообщении.

Высота сугробов в ЖК составляет 38 сантиметров. В данный момент управляющая компания «Домоуправ» начала убирать снег.