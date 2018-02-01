РИАМО - 1 фев. В рамках строительства дублера Остафьевского шоссе в новой Москве будет построен мост через ручей Молодцы, длина четырехполосного переезда составит более 200 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот небольшой мост станет частью дублера Остафьевского шоссе, которое обеспечит комфортный подъезд к целому ряду деревень, садоводческих товариществ, коммунальных объектов и музею-усадьбе «Остафьево», а также к одноименному аэропорту», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Строительство дублера Остафьевского шоссе необходимо для того, чтобы улучшить транспортную доступность всех объектов района. Новая дорога будет шириной в две полосы в каждую сторону, однако ее строительство не затронет постройки вдоль уже существующей трассы.

Мост через ручей Молодцы будет достигать более 200 метров в длину, а общая ширина его составит около 30 метров. Ширина крайних полос в каждую сторону будет рассчитана для пропуска автобусов. Также по обе стороны движения будут оборудованы тротуары для пешеходов.

Как сообщалось ранее, полностью строительство дублера Остафьевского шоссе планируется завершить во втором квартале 2019 года.