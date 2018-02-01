РИАМО - 1 фев. На Втором международном кинофестивале «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова, который пройдет в подмосковном Павловском Посаде в феврале, ожидается порядка 4 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции в РИАМО в четверг глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

Второй международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 8 по 11 февраля. В рамках фестиваля будут организованы два конкурса: конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов.

«Итог прошлогоднего кинофестиваля: за пять дней программы прошло через кинофестиваль 4 тысячи человек. Это были, конечно, просмотр фильмов, открытие, закрытие. Также мастер-классы и концерты, творческие встречи. Я думаю, на этом кинофестивале будет не меньше участников, это точно», - сказал Соковиков.

Он отметил, что на открытие фестиваля уже продано 550 билетов.

Фестиваль «17 мгновений...» пройдет при поддержке губернатора Московской области, министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и Союза кинематографистов России. Председателем жюри станет режиссер, народный артист России Владимир Фокин.