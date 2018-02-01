РИАМО - 1 фев. Дом-музей и сквер имени актера Вячеслава Тихонова откроют в подмосковном Павловском Посаде в августе, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО глава городского округа Олег Соковиков.

«В августе мы откроем дом-музей Вячеслава Тихонова, посмотрим и откроем сквер, доминантой которого потенциально будет памятник нашему знаменитому земляку», - сказал Соковиков.

Он добавил, что также в Павловском Посаде откроют пешеходную зону, которая будет расположена вдоль улицы Вячеслава Тихонова.

Ранее Соковиков рассказал, что в городском округе одну из улиц могут назвать именем актера, в связи с чем среди жителей проведут опрос.

В Павловском Посаде с 8 по 11 февраля пройдет Второй международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова. В рамках фестиваля будут организованы два конкурса: конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства культуры РФ, министерства культуры Подмосковья и Союза кинематографистов России. Председателем жюри станет режиссер, народный артист России Владимир Фокин.