РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 1 фев. Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Орехово-Зуевском центре занятости 16 февраля, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель службы.

«Ярмарка состоится в 11:00 (16 февраля – ред.) в помещении Орехово-Зуевского центра занятости (Орехово-Зуево, Мадонская, 28). Планируется участие Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения», – сказал представитель службы.

По данным агентства, в рамках ярмарки Центр социального обслуживания проведет набор желающих в производственные мастерские по направлениям: швейное, хозяйственное, свечное, деревообработка и растениеводство. Для всех сотрудников будет организована доставка до места работы и обратно служебным транспортом.