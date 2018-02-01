РИАМО - 1 фев. В подмосковном Серпухове двое неизвестных, проникнув в квартиру местного жителя, избили его и отобрали мобильный телефон, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 31 января в полицию обратился мужчина, который заявил, что накануне вечером в его квартиру в доме по улице Луначарского в Серпухове путем свободного доступа, проникли двое неизвестных и, подвергнув его избиению, открыто похитили у него мобильный телефон. Сумма ущерба составила 6,1 тысячи рублей.

«Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж – ред.). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сказал собеседник агентства.