РИАМО - 1 фев. Следственный комитет Российской Федерации считает, что позиция столичной прокуратуры по судебному решению в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, ставит под сомнение компетентность сотрудников ведомства, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, Мисюрина в ходе операции нарушила методику, тактику и технику выполнения процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Ранее прокуратура ЮЗАО Москвы попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.

«Только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», - говорится в сообщении.

Что касается дела в отношении Мисюриной, то по результатам проведенного расследования уголовное дело для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения было передано надзирающему прокурору.

Как отмечают в СК, прокурор утвердил обвинительное заключение, при этом он ознакомился со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения.

«И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование. Более того, коллеги из надзирающих органов в лице государственного обвинителя в суде до последнего поддерживали позицию следствия. И даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, с чем суд и согласился, огласив приговор, который многие сочли жестким», - поясняется в сообщении.

По данным СК РФ, количество обращений граждан, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, растет из года в год. Еще в 2012 году в следственные органы СКР поступило 2,1 тысячи таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза - до 6050.

Однако не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки. Так, например, из 2,1 тысячи обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60, а в 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175.

«Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача частной клиники Мисюриной. Ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов», - добавляется в сообщении.

Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Так, мэр Москвы Сергей Собянин призвал к максимальной корректности и объективности при рассмотрении дела Мисюриной. Кроме того, в департаменте здравоохранения города Москвы сообщили, что ведомство настаивает на пересмотре дела гематолога.