РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Питание в столовой кадетской школы подмосковных Люберец возобновится с 12 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг глава Люберец посетил кадетскую школу с инспекцией.

«С 12 февраля начнет работу столовая в кадетской школе, учебное заведение перейдет в обычный режим работы», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что с четверга кадеты с 1 по 11 класс вышли на занятия в школу, уроки идут по 40 минут, перемены по 5 и 10 минут, всего пять уроков. Потом дети идут домой обедать и возвращаются в школу на консультации. С 15 по 19 января в школе были дополнительные каникулы, с 22 января – дистанционные занятия.

«Самое главное, мы не допустили повторного заражения людей в кадетской школе. Здесь была проведена капитальная дезинфекция. Инфекция ликвидирована. В четверг мы посетили ряд классов, побеседовали со школьниками. У кадетов настроение рабочее. Почти все заболевшие приступили к учебному процессу», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что всего пострадали 129 человек, 99 детей и 30 взрослых. Сегодня все выписаны из больницы. Амбулаторно лечатся 78 людей.

«Следственные органы до сих пор работают. У них есть версия, что среди работников кухни в школе был инфицированный человек, он явился источником инфекции», – отметил Ружицкий.