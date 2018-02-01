РИАМО - 1 фев. Квартиру 81-летней пенсионерки на востоке Москвы обокрали на 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, от пенсионерки, проживающей на улице Молдагуловой, 10-4, поступило сообщение о том, что в квартире находятся посторонние.

«Установлено, что неизвестный, повредив обшивку балкона, проник в трехкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже дома, откуда совершил кражу принадлежащих женщине ювелирных изделий, 10 тысяч евро, 300 тысяч рублей, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,1 миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.