РИАМО - 1 фев. Два рейсовых автобуса и легковой автомобиль столкнулись в новой Москве, в результате ДТП один человек пострадал, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления ГИБДД России по столице.

«В районе деревни Сосенки (новая Москва - ред.) столкнулись два рейсовых автобуса и легковой автомобиль, в результате незначительные травмы получил пассажир автомашины. Ему оказывают помощь медики», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ДПС устанавливают причины произошедшего.

В свою очередь сотрудник пресс-службы «Мосгортранса» уточнил РИАМО, что в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали.