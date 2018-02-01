РИАМО - 1 фев. В ночь с 1 на 2 февраля по 31 марта для движения в направлении центра будут закрыты две из четырех полос на участке улице Русаковской от 2-ого Полевого переулка до Сокольнической площади, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«Закрытие участка проезжей части улицы Русаковской связано с началом второго этапа строительства новой станции метро «Стромынка». Ранее, 9 декабря, для проведения соответствующих работ по просьбе департамента строительства города Москвы была изменена схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на участке улицы Сокольническая Слободка от улицы Русаковской до улицы Сокольнический Вал было введено одностороннее движение. На участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади было введено двустороннее движение.

В связи с ограничениями возможны затруднения в движении транспорта на участке улице Стромынка от набережной Ганушкина до улицы Русаковской по направлению в центр, а также на прилегающих улицах.

Кроме того, возможно небольшое увеличение транспортной нагрузки на объездных магистралях на Третьем транспортном кольце от проспекта Мира до улицы Русаковской от шоссе Энтузиастов до улицы Русаковской, на Северо-Восточной хорде от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов, а также на МКАД от Ярославского шоссе до шоссе Энтузиастов и на участке шоссе Энтузиастов от МКАД до ТТК.

Станция метро «Стромынка» появится в рамках строительства северо-восточного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) от ст. «Лефортово» до станции «Нижняя Масловка». Проект предполагает строительство четырех новых станций, а общая протяженность участка составит 8,6 километра. Открытие запланировано на 2020 год.