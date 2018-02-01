РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 1 фев. В день выборов президента Российской Федерации 18 марта полицейские проведут обследование всех мест голосования на территории Орехово-Зуева и района на предмет поиска взрывных устройств, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

По данным агентства, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Главной задачей сотрудников полиции во время подготовки и проведения выборов станет обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

«Личный состав МУ МВД России «Орехово-Зуевское» перед началом выборов 18 марта проведет обследование мест голосования на территории Орехово-Зуева и района на предмет поиска взрывных устройств. К проверкам привлекут полицейского-кинолога с собакой, после этого помещения перейдут под физическую охрану», – сказал представитель полиции.

Руководство МУ МВД России «Орехово-Зуевское» убедительно просит граждан сообщать любую информацию о нарушениях избирательного законодательства, фактах подготовки противозаконных акций, проявления экстремизма и терроризма, и иных противоправных действиях по номерам: дежурная часть в Орехово-Зуеве – 8(496)412-56-45, Ликино-Дулевский отдел полиции – 8(496)414-15-92, 414-12-02, Куровской отдел полиции – 8(496)411-63-20, Дрезненский отдел полиции – 8(496)418-39-72.