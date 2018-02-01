РИАМО - 1 фев. В Павловском Посаде могут одну из улиц назвать именем легендарного актера Вячеслава Тихонова, в связи с чем среди жителей проведут опрос, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО глава городского округа Олег Соковиков.

В Павловском Посаде 2018 год объявили годом Вячеслава Тихонова. В память о легендарном земляке в городском округе пройдет множество мероприятий.

«Событие, которое мы планируем сделать, это переименование улицы Володарского в улицу Вячеслава Тихонова. Мы уже получили заявление от инициативной группы жителей, совет депутатов поддержал инициативу, назначил опрос населения по этой тематике на 18 марта», - сказал Соковиков.

Он добавил, что на избирательных участках для выборов президента РФ в Павловском Посаде сделают места для голосования за переименование улицы.