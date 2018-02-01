РИАМО - 1 фев. Зрителей Второго международного фестиваля «17 мгновений...», который откроется в подмосковном Павловском Посаде 8 февраля, ждет большая творческая программа, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО президент Фонда имени Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

Второй международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 8 по 11 февраля. В рамках фестиваля будут организованы два конкурса: конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов.

«Каждый вечер будет концерт, один вечер - Максима Дунаевского, другой - Нонны Гришаевой. Будет большой вечер со зверями, которые снимались в кино, также состоятся творческие встречи с кинематографистами, будет встреча с писателем, возможно, что дочь Юлиана Семенова будет и проведет вечер», - сказала Тихонова.

В свою очередь, председатель жюри, кинорежиссер Владимир Фокин рассказал, что зрителям представят 13 сериалов.

«Всего 13 сериалов, есть сериал Карена Шахназарова, Константин Худяков участвует, Олег Фомин, и есть менее знакомые мне люди, но вполне конкурентоспособные. Выбор будет непростым, это несколько меня удивило», - сказал Фокин.