РИАМО - 1 фев. В подмосковной Балашихе 21-летний мужчина пытался дать взятку сотруднику полиции в размере 300 тысяч рублей, чтобы освободить своих приятелей от уголовной ответственности за хранение наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов, расположенных в квартале «Хомутово», задержаны два уроженца одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 24 и 26 лет, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте мефедрона», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении двух подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Один из злоумышленников, желая избежать уголовной ответственности, предложил сотруднику уголовного розыска в качестве взятки денежные средства, которые хотел передать через своего знакомого.

«На следующий день 21-летний приятель задержанных предложил оперативнику денежные средства в размере 300 тысяч рублей, за непривлечение его друзей к уголовной ответственности. Сотрудник полиции предупредил гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако мужчина положил денежные средства на рабочий стол правоохранителя, после чего был задержан», – добавила Петрова.

По данному факту принято процессуальное решение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.