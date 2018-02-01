РИАМО - 1 фев. В подмосковном Звенигороде открылась зимняя медицинская школа «Sechenov.PRO» Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Ивана Сеченова, которая завершит студенческую олимпиаду «Я – профессионал», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

«Сегодня на этой площадке собрались лучшие из лучших ребята со всей нашей огромной страны, которые прошли все этапы отбора по олимпиаде «Я – профессионал», - сказал ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко.

Он добавил, что основная цель олимпиады - это убрать барьеры, которые сегодня существуют на пути самореализации молодого специалиста.

«Очень важно, чтобы ребята чувствовали себя нужными в своей профессии и понимали, чего они хотят достигнуть в этом мире, в этой жизни», - подчеркнул Глыбочко.

Как отметила организатор олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара, «Sechenov.PRO» является дополнительным этапом олимпиады.

«Зимняя школа - это возможность для ребят поближе соприкоснуться со своей профессией и, скорее даже, с самыми лучшими представителями своей профессии. Мне кажется, что зимняя школа - это возможность для начала формирования нового молодого профессионального сообщества, которое потом и будет вообще основой профессионального сообщества врачей в нашей стране», - сказала Касамара.

«Sechenov.PRO» в Звенигороде также посетил израильский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии Аврам Гершко, который рассказал студентам, какой путь он прошел, чтобы добиться успехов в науке.