РИАМО – 1 фев. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, сообщает в четверг ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи пожизненно отстранил спортсменов о участия в Олимпиадах.

«Согласно решению CAS, доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они нарушали антидопинговые правила. Санкции в отношении этих спортсменов аннулированы, результаты их вступлений в Сочи в 2014 году снова считаются действительными», - говорится в сообщении.

Таким образом, на Олимпиаду-2018 могут поехать лыжники Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Крюков, конькобежцы Фаткулина, Румянцев, саночники Иванова, Демченко, скелетонист Третьяков, бобслеисты Труненков, Негодайлов.

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