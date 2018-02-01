РИАМО - 1 фев. В подмосковных Люберцах мужчина в ходе совместного распития спиртного поссорился со своей сожительницей и нанес ей ножевое ранение, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 30 января в поселке Малаховка городского округа Люберцы из дома бригада скорой помощи доставила в больницу женщину с проникающим ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен сожитель пострадавшей. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, добавил он.