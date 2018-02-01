РИАМО - 1 фев. Второй международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдет в Павловском Посаде с 8 по 11 февраля, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Самый трогательный фестиваль, который проходит в Московской области, потому что Вячеслав Тихонов - это человек, которым невозможно не восхищаться. Первый фестиваль был пробным, этот фестиваль знаковый и ответственный, потому что в этом году Вячеславу Тихонову исполнилось бы 90 лет. Здесь не только Павловский Посад, не только жители города. Это фестиваль для всей Московской области, для всей России», - сказала Косарева.

Она подчеркнула, что фестиваль пройдет при поддержке губернатора Московской области, министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и Союза кинематографистов России. Председателем жюри станет режиссер, народный артист России Владимир Фокин.

Как уточняется в пояснительном материале, в 2017 году фонд «Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» получил поддержку из фонда президентских грантов в области культуры и искусства, которая будет направлена на популяризацию российского кинематографа и телевизионного кино, взаимодействие культурных связей между кинематографистами и зрителями.

На фестивале впервые в России будет показана китайская картина «Красный лебедь», в которой снялся Вячеслав Тихонов.

В рамках фестиваля пройдут внеконкурсные и информационные показы, специальные показы, концерты, дискуссии.