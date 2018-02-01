РИАМО - 1 фев. Строительная фирма в подмосковном городском округе Истра уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 165 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из строительных фирм (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2014 года неустановленный сотрудник строительной компании, ответственный за ведение бухгалтерской отчетности, умышленно уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения, необоснованно увеличив сумму налогового вычета по фактически отсутствующим финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами.

В результате указанных действий в пределах трех финансовых лет подряд, а именно за 2010-2014 годы, фирма не уплатила в бюджет государства налог на добавленную стоимость в общем размере более 165 миллионов рублей.