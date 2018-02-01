РИАМО - 1 фев. В 2017 году уровень смертности в Подмосковье снизился на 5,4%, большинство летальных исходов связаны с болезнями системы кровообращения и злокачественными новообразованиями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Согласно данным Росстата, коэффициент смертности на 1 тысячу населения в Подмосковье за период с января по декабрь 2017 года снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе России по показателю смертности от всех причин. Всего за указанный период в области погибло на 3,8 тысячи человек меньше, чем годом ранее.

«Порядка половины летальных исходов связаны с болезнями системы кровообращения, другая распространенная причина - злокачественные новообразования. При этом число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 15%», - отметил Марков.

С целью уменьшения уровня смертности в регионе интенсивно развивается онкологический кластер, строятся новые перинатальные центры, больницы и поликлиники, закупается новое оборудование в медицинские учреждения.

«В Московской области реализуется проект по оптимизации получения направления на высокотехнологичную медицинскую помощь. Жителям больше не приходится приезжать в Москву для подачи документов, теперь передать данные можно в электронном виде, а направление на высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в течение одного-полутора дней», - добавил министр.

Всего в 2017 году в Московской области зафиксировано более 64 тысяч случаев оказания высокотехнологичной помощи.