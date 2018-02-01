РИАМО – 1 фев. Центризбирком РФ завершил прием подписей от кандидатов на выборы президента России, подписные листы на проверку сдали шесть претендентов, таким образом всего в президентской гонке примут участие восемь кандидатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам приема подписных листов стало понятно, что в бюллетень для голосования войдет не более восьми фамилий», - говорится в сообщении.

С начала недели подписи сдали шесть кандидатов. Первыми в понедельник были поданы подписные листы в поддержку Владимира Путина. Во вторник документы представили кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Сергей Бабурин, который баллотируется от «Российского общенародного союза».

Также подписи сдали Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии «Гражданская инициатива» и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Поскольку Владимир Жириновский и Павел Грудинин выдвигаются от парламентских партий ЛДПР и КПРФ соответственно, им не надо было собирать подписи для регистрации.

При этом в последний «приемный день» из избирательной гонки выбыли шесть кандидатов.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий глава государства участвует в них как самовыдвиженец.