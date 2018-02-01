РИАМО - 1 фев. Популярность наземного транспорта в центре Москвы продолжает увеличиваться после организации сети «Магистраль», маршрутом по улице Большая Якиманка уже пользуются свыше 100 тысяч человек ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Маршрутами, проходящими через улицу Большая Якиманка в Москве, ежедневно пользуются 110 тысяч человек, за последние два года перевозка пассажиров на данном направлении выросла вдвое», - говорится в сообщении.

В часы пик автобусы и троллейбусы курсируют по Большой Якиманке каждые 1,5-2 минуты. Улицу длиной 1,2 километра с четыремя остановками общественный транспорт преодолевает в среднем за 4-5 минут, хотя еще год назад на это уходило около 9 минут. Всего на этом участке проходят пять маршрутов: автобусы м1 и 144 и троллейбусы м4, 4 и 7.

С июня 2017 года на Большой Якиманке ввели новый стандарт организации дорожного движения на выделенной полосе. Благодаря отделению полосы для общественного транспорта от остальных полос специальным разделительным буфером из дорожной разметки, организация движения стала интуитивно понятнее для водителей, количество нарушений сведено к минимуму, общественный транспорт курсирует без помех даже в часы пик.

«Развитие маршрутной сети «Магистраль» позволило изменить структуру пассажиропотока наземного транспорта в центре Москвы – теперь это экономически активные пассажиры, которые вместо лишних пересадок в метро выходят на 1-2 станции раньше и продолжают путь на магистральном автобусе, экономя свое время. Всего в день совершается уже более 500 тысяч поездок на маршрутах сети. В коридоре Большой Якиманки популярность наземного транспорта обусловлена быстрым и регулярным движением автобусов. Кроме того, на этом участке практически на всем протяжении маршрутов размечены выделенные полосы, которые обеспечили регулярное тактовое движение автобусов», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Улица Большая Якиманка – важное связующее звено между Ленинским проспектом и центром Москвы. Она пролегает от Калужской площади в направлении Большого Каменного моста. Через нее по выделенным полосам проходят магистральные маршруты, связывающие Ленинский проспект с Кремлевским кольцом, Тверской улицей и Ленинградским проспектом. Среди них и один из самых протяженных маршрутов города – экспресс №144 из центра Москвы по всему Ленинскому проспекту.