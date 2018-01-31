РИАМО - 31 янв. Госжилинспекция Московской области призывает всех жителей Подмосковья активно участвовать в акции «Ледниковый период-2018», следить за качеством очистки крыш от сосулек и снега и сообщать о замеченных нарушениях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Госжилинспекция Московской области в середине декабря 2017 года запустила акцию «Ледниковый период» зимнего сезона 2017-2018 годов, в ходе которой с помощью активных жителей Подмосковья жилищные инспекторы проконтролируют качество очистки кровель от снега, сосулек и наледи. Проводить акцию начали в 2014 году.

«В связи со сложными погодными условиями резко увеличивается опасность образования сосулек, наледи и снежных наростов на кровлях и подъездных козырьках многоквартирных домов. Бороться с этим опасным для жизни и здоровья людей явлением необходимо всем миром. Призываю жителей Подмосковья активно участвовать в акции «Ледниковый период-2018», - сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Жители могут размещать фотографии с хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2018 на собственных страницах и в группах «Жилинспектор МО» в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram. Необходимо указать точный адрес дома. По итогам акции самые активные ее участники получат ценные призы от Госжилинспекции Московской области.