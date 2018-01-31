РИАМО - 31 янв. В Москве и Подмосковье с 6 по 9 февраля в ночные часы ожидаются морозы до минус 20 градусов, днем температура воздуха поднимется до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь с 31 января на 1 февраля в Москве ударят небывалые это зимой морозы: до минус 15 градусов. Это скажется влияние гребня антициклона, который прекратит снегопады и обеспечит просветы в облаках. Однако с раннего утра пятницы и до выходных включительно атлантические циклоны вновь обрушат на столицу обильные снегопады – за трое суток (2,3 и 4 февраля) ожидается 22 миллиметров осадков, что составляет 60% месячной нормы.

«Четвертого февраля, как и должно быть по народному календарю, начнутся тимофеевские морозы, «сшибающие зиме рога», к вечеру воскресенья температура понизится до минус 9 градусов. <…> 6, 7, 8 и 9 февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы. День ото дня небосвод все чаще станет озаряться солнцем, ведь 90% его энергии будет отражаться белоснежной поверхностью, поэтому воздух после полудня вряд сумеет прогреться выше минус 15 градусов», - говорится в сообщении.

К выходным, к финалу первой декады февраля, холода немного отступят, и температурный фон вернется в свое климатическое русло: минимальная температура до минус 13 градусов, максимальная – от минус 3 до минус 8 градусов.