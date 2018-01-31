РИАМО - 31 янв. В «Аптекарском огороде» в Москве с 3 февраля откроется ежегодная выставка икебаны, будут представлены самые разнообразные зимние и предвесенние композиции из цветов, листьев, веток и других материалов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«С 3 по 4 февраля в рамках перекрестного Года России и Японии и при поддержке посольства Японии в России в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка икебаны «Мимолетная красота природы в композициях икебана. Зима». Организатор — Московское отделение Ikebana International №256», - говорится в сообщении.

В рамках выставки икебаны будут представлены самые разнообразные зимние и предвесенние композиции из цветов, листьев, веток и других материалов — как традиционные, так и авангардные. В Японии, где в XV веке и зародилось искусство икебаны, принято составлять сезонные композиции. Помимо этого, запланированы тематические лекции и мастер-классы в старинной лаборатории XIX века, расписание которых появится на сайте и в социальных сетях сада.

Участники выставки — более 60 мастеров и учеников двух наиболее известных в Японии школ икебаны — Согэцу (с 1927 года) и Икэнобо (с XV века). Кроме того, свои композиции представят и дети.

«Выставки и другие мероприятия, связанные с искусством икебана, давно уже стали традиционными для «Аптекарского огорода». Так, в конце сентября 2015 года в саду прошел уикенд икебаны, приуроченный к ежегодному фестивалю «Краски осени» и выставке плодов «Мир! Труд! Урожай!». В программе значились экоинсталляции из сахалинской гречихи, арт-объект «Гнездо» под более чем 200-летним дубом, шоу икебаны, мастер-классы для взрослых и детей и многое другое», - перечисляется в сообщении.