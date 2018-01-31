РИАМО - 31 янв. В подмосковном Домодедове по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечена коммерческая организация, нарушившая антикоррупционное законодательство, фирме выписали штраф, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Домодедовская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами. Установлено, что на работу в ООО «Виктория» был принят бывший сотрудник УМВД России по городскому округу Домодедово. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были.

«По результатам проверки Домодедовская городская прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по статье 19.29. КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Рассмотрев административный материал, мировой судья 193 судебного участка Домододевского судебного района привлек виновное юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Также Домодедовская городская прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.