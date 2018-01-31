РИАМО - 31 янв. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства жилого дома с поликлиникой в подмосковном Видном, работы идут в соответствии с графиком, завершить объект планируется во втором квартале 2018 года.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверил ход строительства жилого дома со встроенной поликлиникой, расположенного вблизи деревни Тарычево города Видное Ленинского района. Плановое завершение строительства - второй квартал 2018 года», - отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем, отделка мест общего пользования. Работы проводятся в соответствии с графиком.

Согласно проектной документации, корпус №3 - трехсекционный жилой дом переменной этажности (12-13 этажей) рассчитанный на 148 квартир (80 однокомнатных, 44 двухкомнатных, 24 трехкомнатных). Общая площадь объекта составляет 11,7 тысячи квадратных метров. Площадь нежилых помещений, предназначенных для размещения поликлиники на 100 мест в смену, составляет 796,3 квадратного метра.

Строительство финансируется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «МИЦ-СтройКапитал».