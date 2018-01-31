РИАМО - 31 янв. Московский аэропорт «Домодедово» готовит выпуск евробондов объемом 300 миллионов долларов США для рефинансирования долга, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Группа планирует провести букбилдинг для рефинансирования облигационного займа 2013 года. Мы не ожидаем существенного изменения уровня долговой нагрузки на конец 2018 года, так как средства пойдут на погашение выпуска 2013 года», - сказал собеседник агентства.

По его словам, организаторы размещения: Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank International A.G., Societe Generale Corporate & Investment Banking, UBS Limited. Цель: Рефинансирование выпуска еврооблигаций 2013 года.

Основные характеристики нового выпуска еврооблигаций: срок выпуска — 5 лет (но может быть увеличен под влиянием рынка), валюта — доллары США, объем — 300 миллионов долларов.