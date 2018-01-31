РИАМО - 31 янв. Полиция возбудила уголовное дело по заявлению иностранного журналиста, которому 28 января на Пушкинской площади в Москве неизвестный повредил видеокамеру, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД России по Тверскому району Москвы с заявлением обратился независимый журналист, гражданин иностранного государства. Заявитель сообщил, что 28 января находился на Пушкинской площади, где у него произошел конфликт с неизвестным, во время которого злоумышленник повредил его видеокамеру и скрылся. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества», - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание подозреваемого.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный в минувшее воскресенье разбил камеру британского журналиста Грэма Филлипса на несогласованной акции в Москве.