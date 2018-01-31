РИАМО – 31 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день очередной годовщины своей интронизации попросил вместо покупки цветов жертвовать средства на приобретение машины скорой помощи для Центральной клинической больницы святителя Алексия, сообщает в среду ТАСС.

«По уже сложившейся в последние годы традиции патриарх благословляет московское духовенство вместо букетов цветов, которые они раньше дарили, перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия. В этом году патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка», - рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя была совершена интронизация святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он был избран на Московский патриарший престол поместным собором Русской православной церкви 27 января 2009 года.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского - многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской православной церкви. В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение проводится бесплатно.