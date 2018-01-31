РИАМО - 31 янв. Мэр Москвы опубликовал список предприятий, в которых владельцы социальных карт могут купить продукцию со скидкой в 10%.

«Вот удобная карта предприятий, которые дают до 10% скидки на товары и услуги по социальной карте: https://www.mos.ru/socialnaya-karta-skidki/. Выбираете, скажем, пункт «аптеки» и сразу видите их на карте Москвы», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время скидки предоставляются более чем в 5 тысячах точек торгово-сервисной сети столицы.

Социальная карта москвича — это именная пластиковая карта, ее выдают жителям города, которым полагаются определенные льготы. Соцкарта дает право льготного проезда, на нее переводятся пенсии, стипендии, субсидии, пособия и городские социальные выплаты. Это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием, СМС-информированием об операциях и технологией бесконтактной оплаты. С ее помощью можно оплачивать счета за коммунальные услуги, покупать товары в магазинах, а также использовать ее вместо полиса обязательного медицинского страхования в городских поликлиниках. Социальной картой москвича пользуются более 4,5 миллионов человек.