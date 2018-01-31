РИАМО - 31 янв. В Москве с 1 февраля Дом Высоцкого будет закрыт на реконструкцию, летом посетители музея увидят обновленную экспозицию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первого февраля Дом Высоцкого на Таганке закрывается на реконструкцию до 25 июля. Летом посетители музея увидят обновленную экспозицию, посвященную 80-летию со дня рождения поэта. Она расскажет о детстве и юношестве Владимира Семеновича, эпохе 1970-х и, конечно, о творчестве поэта», - говорится в сообщении.

После реконструкции площадь экспозиции вырастет с 220 до 567 квадратных метров, а количество экспонатов — с 937 до 1384. Кроме того, в несколько раз увеличится число мультимедийных объектов.

В новой экспозиции будут активно использовать мультимедийные и интерактивные средства. У посетителей появится возможность самостоятельно послушать записи песен, посмотреть видео или ознакомиться с документами на тачскрине.

«Гости обновленной экспозиции смогут увидеть более 650 личных вещей Высоцкого, в том числе ранее не выставлявшиеся. Среди них гитары и иконы, а также предметы, приобретенные на аукционе в Париже из коллекции Марины Влади. Кроме того, для выставки подготовили 1,8 тысячи часов аудиозаписей и 1,2 тысячи часов видеозаписей о Владимире Высоцком. Это выступления, репетиции, концерты и фильмы», - уточняется в сообщении.

Во время реконструкции в музее заменят полы, стены, потолок, систему освещения, афишные стенды, вывеску и многое другое. Здесь появятся новая кассовая зона, гардероб и сувенирный магазин.

До реконструкции в доме-музее было три зала: «Детство. Отрочество. Юность», «Песенное творчество» и «Мемориальный кабинет». Вскоре их станет семь.

Дом-музей Высоцкого на Таганке создан в 1992 году и располагается в постройке XIX века на улице Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик). Основу коллекции составляет личный архив поэта и певца и членов его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и графики, нумизматики. Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения, а основной фонд составляет 29556 предметов.