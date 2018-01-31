РИАМО – 31 янв. Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Анатолия Резникова и назвал его смерть большой утратой для отечественного анимационного кино, сообщает Газета.ru.

Анатолий Резников скончался 31 января примерно в немецком городе Золинген.

«Автор множества искренних, светлых и назидательных лент, Анатолий Израилевич верно служил своему высокому призванию, умел мастерски находить понятные и доступные для детей художественные образы. Кончина Анатолия Резникова стала большой утратой для отечественной анимации», — сказал Мединский.

По его словам, на творчестве Резникова выросло не одно поколение, а его самый популярный персонаж — кот Леопольд — заслужил всенародную любовь.

Анатолий Резников, советский режиссер и художник мультипликации, родился в 1940 году, учился в художественном училище живописи в Тбилиси. С 1970 года в качестве художника-мультипликатора работал на центральном телевидении, в творческом объединении «Экран». Участвовал в создании мультфильмов «Соломенный бычок», «Робинзон Кузя», «Копейка». Самыми известными его работами стали мультфильм «Раз ковбой, два ковбой» и серия фильмов о приключениях кота Леопольда.