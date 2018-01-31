РИАМО - 31 янв. Неприятный запах появился на станциях метро «Охотный ряд» и «Театральная» из-за стершегося о резиновый валик механизма эскалатора, сообщает Telegram-канал столичной подземки.

Ранее очевидцы заявили о задымлении на станции метро «Театральная». Позже Московский метрополитен опроверг эту информацию.

«Появившийся на станциях «Охотный ряд» и «Театральная» запах связан с тем, что один из механизмов эскалатора терся о резиновый валик», - говорится в сообщении.

Эскалатор, издававший неприятный запах, остановили, причину возникновения запаха устранили, сейчас эскалатор работает штатно.