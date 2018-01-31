РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 янв. В Подмосковье планируют разработать законопроект об освобождении энергосберегающих предприятий Московской области от налога на имущество сроком на 3 года, сообщил в среду депутат Мособлдумы Тарас Ефимов во время выездного расширенного заседания комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики.

В среду в Балашихе на территории завода Rockwool прошло выездное расширенное заседание комитета Мособлдумы. В нем приняли участие эксперт департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Фадеев, генеральный директор Rockwool Марина Потокер, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тарас Ефимов, представители администрации Балашихи и завода.

«Обсудили с представителями профильных министерств, депутатами и экспертами целесообразность применения на территории Московской области налоговых льгот для бизнеса, который инвестирует средства в энергоэффективные технологии и энергосбережение. Принято решение о разработке законопроекта, который позволит освободить вновь построенные объекты капитального строительства, на которых внедрены энергосберегающие технологии, от налога на имущество сроком на 3 года», – сказал Ефимов.

Он отметил, что ранее эта льгота предоставлялась предприятиям на федеральном уровне, теперь же предоставлять подобную льготу смогут различные субъекты Российской Федерации.

«Вопрос для городского округа Балашиха очень важный в связи с тем, что мы понимаем, что энергоэффективность – это сохранение ресурсов», – отметила заместитель главы городского округа Анна Божухина.