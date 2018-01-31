РИАМО – 31 янв. Новые владельцы «Формулы-1» приняли решение отказаться от практики приглашения девушек на стартовую решетку гонок начиная с 2018 года, передает в среду Газета.ru.

«В то время как практика использования грид-герлз была одной из основных черт Гран-при «Формулы-1» на протяжении десятилетий, мы чувствуем, что эта традиция не отвечает нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-герлз является подходящей и соответствующей «Формуле-1», ее болельщикам, новым и старым, по всему миру», — сказал управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес официальному сайту чемпионата мира.

Таким образом, в новом сезоне ни в одной гоночной серии, проходящей в рамках уик-эндов Гран-при, на стартовом поле не будет девушек, которые держат таблички с номерами пилотов.