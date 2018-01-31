РИАМО - 31 янв. Суд поддержал решение министерства экологии и природопользования Московской области в отношении предприятия в Ногинском районе, которое заплатит штраф за загрязнение реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ногинский городской суд вынес решение по жалобе ОАО «Караваево», которое занимается производством упаковочных материалов в Ногинском районе. Общество пыталось оспорить постановление Минэкологии по делу об административном правонарушении, вынесенное по материалам Московско-Окского бассейнового водного управления.

«ООО было уличено в сбросе в реку Шерну стоков с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, включая нефтепродукты, соединения азота и железо. За это нарушение ООО было оштрафовано», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В суде представитель общества пытался доказать, что результаты анализов проб воды из Шерны не учитывают канализационные стоки с жилых домов, расположенных вблизи предприятия. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, отказал нарушителям в удовлетворении жалобы.